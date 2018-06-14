Ватикан, 14 июня, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск призывает к «изменению менталитета», которое требуется для того, чтобы перестать видеть в других людях помеху для собственного комфорта и начать видеть в них новый опыт и новые ценности.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Такие слова Франциск написал в своём послании участникам ватикано-мексиканской встречи, посвящённой теме миграции, сообщает в четверг, 14 июня, информагентство Ansa.

Франциск использовал то же слово «изменение» (cambiamento), что часто используют и новые итальянские власти. Глава католической церкви явно полагает, что требуются иные изменения, нежели в версии Маттео Сальвини.

Новое итальянское правительство намерено решить проблему постоянного потока нелегальных мигрантов, власти уверены, что этот поток — следствие нечистоплотного бизнеса, разрушающий жизнь итальянского общества.

В мигрантах нужно видеть людей со своей историей и своей культурой, со своими чувствами и надеждами, а не просто пересчитывать их количество, уверен Франциск.