Севастополь, 14 июня, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Власти Севастополя не могут найти поваров в оздоровительный лагерь «Ласпи», в котором из-за нарушений санитарных норм со стороны персонала на прошлой неделе произошло массовое отравление детей. Об этом журналистам 14 июня заявил вице-губернатор города-героя Юрий Кривов.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Пионерлагерь. Столовая

«Решением городской комиссии по ЧС в «Ласпи» приостановлена первая смена. Мы вывезли всех детей. Сегодня проводится комплекс работ, напрямую связанный с предписанием Роспотребнадзора. Нам предстоит доработать целый ряд пунктов», — отметил вице-губернатор, напомнив, что источником инфекционной вспышки стали сотрудники лагеря, в том числе и пищеблока.

Он также подчеркнул, что виновные люди подали заявления об увольнении, но замену им найти оказалось не так просто:

«Нам нужно переукомплектовать пищеблок «Ласпи» кадрами, но нам пока не удаётся доукомплектовать лагерь поварами. Эту работу нужно завершить до понедельника», — подчеркнул Кривов.

При оптимистичных прогнозах в администрации лагеря планируют 25−26 июня открыть вторую смену.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня из лагеря «Ласпи» госпитализировали 28 человек с кишечной инфекцией, один ребёнок был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Позже Роспотребнадзор Крыма сообщил о наличии носителей патогенного стафилококка среди работников пищеблока. Лагерь был закрыт для проведения профилактических мероприятий.