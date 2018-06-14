Повара больше не хотят работать в севастопольском лагере «Ласпи»
Севастополь, 14 июня, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Власти Севастополя не могут найти поваров в оздоровительный лагерь «Ласпи», в котором из-за нарушений санитарных норм со стороны персонала на прошлой неделе произошло массовое отравление детей. Об этом журналистам 14 июня заявил вице-губернатор города-героя Юрий Кривов.
«Решением городской комиссии по ЧС в «Ласпи» приостановлена первая смена. Мы вывезли всех детей. Сегодня проводится комплекс работ, напрямую связанный с предписанием Роспотребнадзора. Нам предстоит доработать целый ряд пунктов», — отметил вице-губернатор, напомнив, что источником инфекционной вспышки стали сотрудники лагеря, в том числе и пищеблока.
Он также подчеркнул, что виновные люди подали заявления об увольнении, но замену им найти оказалось не так просто:
«Нам нужно переукомплектовать пищеблок «Ласпи» кадрами, но нам пока не удаётся доукомплектовать лагерь поварами. Эту работу нужно завершить до понедельника», — подчеркнул Кривов.
При оптимистичных прогнозах в администрации лагеря планируют 25−26 июня открыть вторую смену.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня из лагеря «Ласпи» госпитализировали 28 человек с кишечной инфекцией, один ребёнок был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.
Позже Роспотребнадзор Крыма сообщил о наличии носителей патогенного стафилококка среди работников пищеблока. Лагерь был закрыт для проведения профилактических мероприятий.