Сана, 14 июня, 2018, 12:25 — ИА Регнум. В ходе боев в Йемене погиб высокопоставленный командир хуситов, сообщает 14 июня Al Arabia.

Александр Дейнека. Мертвый солдат на фоне разбитых заграждений. 1934

Вместе с военачальником погибло некоторое число повстанцев. Хуситы защищали город Ходейда от вторгшейся в страну арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Напомним, Эр-Рияд осуществил вторжение в Йемене в 2014 году, чтобы вернуть к власти свергнутого президента Мансура Хади. В результате интервенции страна оказалась на грани гуманитарной катастрофы.