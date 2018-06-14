Пермь, 14 июня, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев предложил пермякам лично его информировать о фактах больших очередей в медицинских учреждениях региона. Жалобы и фотографии можно оставлять на его странице в Instagram. Об этом глава ведомства заявил после того, как увидел 13 июня в интернете фотографию очереди в офтальмологическом отделении в пермской ГКБ № 2.

Николай Петрович Загорский. У земской больницы. 1880-е гг

По словам Матвеева, выяснилось, что большая очередь возникла из-за длинных выходных, запись с 11 июня пришлось перенести на 13 июня. Министр со своей стороны подчеркнул, что пациенты не должны страдать из-за недостаточно продуманной организации работы больниц и поликлиник.

«Будем отслеживать такие случаи, пока еще есть явно проблемные точки. Где-то (как в онкодиспансере, например) это случается из-за плохой логистики по краю (и тут мы постепенно решаем вопрос межрайонными онкоцентрами), а где-то — из-за неумения развести потоки пациентов. Здесь второй фактор, и считаю это явным недосмотром врача. Будем брать такие ситуации на контроль, прошу сообщать мне в личку, если столкнулись с подобным», — оставил запись министр на своей странице в соцсети.

Примечательно, что, комментируя ситуацию в здравоохранении, пермяки встали на сторону главврача, которого пожурил министр. Пользователи соцсети считают, что от замечаний руководству больниц, поликлиник и их отделений вряд ли ситуация с очередями кардинальным образом изменится. Проблема кроется в дефиците специалистов, а также в отсутствии достойной заработной платы медиков. Пермяки предлагают открыть новое большое отделение офтальмологии, тогда и очередей таких не будет. Но эта инициатива, по мнению одного из комментаторов, может стать равносильной «плевку в здравоохранение страны», когда сферу подвергли оптимизации, сокращая койки и отделения.

Оставила свой комментарий и сотрудница ГКБ № 2, именно в этой больнице министр подверг критике ситуацию с очередью.

«Проблема очередей в приёмных отделениях стационаров часто связана не с плохой организацией работы внутри стационара, а с отсутствием квалифицированной медицинской помощи в амбулаторном звене. Я врач, работаю в КГБ 2 и вынуждена много времени уделять приёму пациентов на госпитализацию. Врачи поликлиник часто вообще не ориентируются в вопросах маршрутизации или направляют больных с непрофильными диагнозами. Никто не думает о тех докторах, которые работают в таких условиях и ежедневно оказывают помощь всем нуждающимся. В стационарах, как и в поликлиниках, тоже не хватает специалистов, однако помощь оказывается всем!» — отметила пользователь.