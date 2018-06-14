Ставрополь, 14 июня, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным Бадрудди Даудова виновным в нападении в составе банды террориста Шамиля Басаева на город Будённовск в 1995 году и приговорил его к 14 годам лишения свободы колонии общего режима, сообщила 14 июня журналистам Алена Катькало.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Уроженец Чечни Даудов обвинялся в захвате заложников, участии в организованной банде и теракте.

Напомним, в июне 1995 года банда полевого командира Шамиля Басаева удерживала в заложниках около 1,6 тыс. пациентов и сотрудников городской больницы. Жертвами теракта стали 129 человек, еще 317 получили ранения.

Ранее Северо-Кавказский окружной военный суд за нападение на Будённовск приговорил двух членов банды к длительному тюремному заключению. Рамзан Белялов проведет в тюрьме 15 лет, Магомед Маздаев — 13 лет.