Вена, 15 июня, 2018, 04:31 — ИА Регнум. Власти Австрии не потерпели «выстраивания параллельного мира» исламскими радикалами внутри самой Австрии и закрыли 7 «особо отличившихся» мечетей, выслав их имамов из страны. Как такой шаг был воспринят в Турции и почему она восприняла это решение австрийских властей так болезненно, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По словам турецкого президента Реджепа Эрдогана, жест австрийского правительства — это шаг к «войне между крестоносцами и полумесяцем». Критике подверглась и позиция Евросоюза по отношению к Австрии, которой скоро будет доверено возглавить ЕС. Для Эрдогана, стремящегося укрепить свой внутритурецкий рейтинг, решение Австрии предоставляет удобную возможность еще раз выступить в роли борца за права мусульман. Но во внешней политике такой курс может завести Эрдогана в изоляцию по отношению к Европе и, похоже, Австрия своими действиями добивается такого результата. Во всяком случае, закрытие объявленных радикалистскими мечетей вызвало уже поддержку некоторых европейских политиков. Кто же позитивно оценил действия Австрии?

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