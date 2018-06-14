Москва, 14 июня, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Инициатива властей увеличить пенсионный возраст содержит в себе рациональное зерно. Как правило, общество реагирует на подобные нововведения довольно болезненно, особенно когда это касается личных интересов и приоритетов. Но они не видят при этом очевидной выгоды как для них самих, так и для общества. В России пенсионный возраст, который был приемлем лет 80 назад при совершенно иных обстоятельствах, в современном мире уже не может быть актуальным, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Капитализм. Карикатура

«Если взять, к примеру, другие развитые страны, то, скажем, в Японии выход на пенсию начинается с 70 лет. В США с 65 лет. Помимо этого, не каждый хотел бы закончить свою профессиональную карьеру слишком рано. Особенно к этой категории можно отнести людей, которые проживают в больших мегаполисах. У которых еще полно сил и продуктивных идей, которые с удовольствием воплотили бы в жизнь, если их рано не отправили бы на «дожитие», — считает эксперт.

Ранний выход на пенсию сопряжён с определенной нагрузкой на бюджет. Поэтому повышение пенсионного возраста будет способствовать росту экономики страны. Рост ВВП после 2020 года может достигнуть 3,2% в год с потенциалом на 3,7%. Увеличение доходов старшего поколения положительно отразится на всей экономике.

«Также плюсом увеличения пенсионного возраста будет увеличение размера пенсий. В целом, возможно, будет наращивать приток инвестиций в экономику страны. Также улучшится и качество человеческого капитала, повысится уровень жизни, образованности, а также долголетия населения России», — высказал свое мнение Гасанов.

Как сообщает ИА REGNUM, 14 июня члены правительства Российской Федерации на очередном заседании обсуждают законопроект об изменениях в некоторые законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий. После заседания правительства РФ данный законопроект может быть внесен на рассмотрение в Госдуму.

Читайте также: Неизбежное. Правительство обсуждает повышение пенсионного возраста в РФ