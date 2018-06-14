Калининград, 14 июня, 2018, 12:12 — ИА Регнум. В Калининграде накануне произошел крупный пожар, в следствие чего было эвакуировано порядка 60 человек, в том числе восемь детей.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Пожар

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, пожар произошел на шестом этаже семиэтажного дома, расположенного на улице Галактической (район исправительно-трудовой колонии №8).

В двухкомнатной квартире выгорела комната и кухня на площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет. В ликвидации пожара участвовали 20 спасателей.

ИА REGNUM напоминает, что последний раз столь массовая эвакуация в Калининграде проходила в январе 2018 года. Тогда произошел крупный пожар в общежитии, расположенном на улице Подполковника Емельянова и принадлежащем Министерству обороны.

Спасатели эвакуировали из общежития 30 человек, семь из них — дети.