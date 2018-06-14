Тирасполь, 14 июня, 2018, 12:11 — ИА Регнум. Власти Приднестровья добиваются возможности использования приднестровскими гражданами и общественными организациями средств грантов президента России. Об этом сообщил на прошедшей в Тирасполе конференция «Историческое самосознание как фактор национального единства» глава комитета Верховного совета ПМР по образованию, науке и культуре Михаил Бурла, передает корреспондент ИА REGNUM.

Marisha ПМР

Отвечая на вопросы приднестровских общественников на этот счет, Бурла сказал, что эта тема постоянно поднимается на встречах с российскими парламентариями, представителями правительства и Администрации президента РФ.

Приднестровский депутат напомнил, что на этот год из российского бюджета на обеспечение грантовой поддержки выделено 12 млрд российских рублей, но «первым же камнем преткновения к их получению для наших общественников, даже состоящих в гражданстве РФ, является место проживания и уплаты налогов». «Я думаю, что со временем данный механизм будет найден. Ведь раньше никто и подумать, к примеру, не мог, что приднестровские пенсионеры будут получать ежемесячные доплаты к пенсии. Говорили, что это невозможно. Но это стало возможным», — сказал Бурла.

Он отметил, что экономическое взаимодействие — важная составляющая взаимоотношений ПМР с Россией, в состав которой приднестровцы стремятся войти. Свидетельство тому — результаты референдума 17 сентября 2006 года, когда более 97% участников проголосовали против вхождения в состав Молдавии и за независимость ПМР с последующим свободным присоединением к России.

«Сотрудничество в сфере экономики во многом основывается на присутствии в Приднестровье российского капитала, деятельности предприятий, принадлежащих бизнесменам из России, а также тех, которые входят в состав крупных российских промышленных холдингов», — сказал Бурла. Он добавил, что в России находится и много трудовых мигрантов из Приднестровья: «Многие наши сограждане зарабатывают на жизнь в Российской Федерации, а перечисляя оттуда деньги, содержат остающиеся на родине семьи».

Государственный советник президента ПМР Анна Волкова в свою очередь подчеркнула, что сама приднестровская государственность была создана на базе многовековой общей истории с Россией и желания приднестровцев говорить на родном языке.