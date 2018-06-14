Москва, 14 июня, 2018, 12:11 — ИА Регнум. Блокировку мессенджера Telegram юристы сервиса продолжат оспаривать не только в российских судах, но и в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом 14 июня сообщил журналистам адвокат Рамиль Ахметгалиев.

Цитата из м/ф «Стойкий оловянный солдатик». Реж. Лев Мильчин. 1976. СССР Стоять на своём

После решения Мосгорсуда, признавшего блокировку мессенджера соответствующей закону, юрист заявил, что жалоба будет подана «в президиум Мосгорсуда, Верховный суд РФ, а также в ЕСПЧ».

Напомним, 14 июня Мосгорсуд подтвердил решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля 2018 года Таганский суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ вследствие отказа руководства сервиса предоставить спецслужбам РФ доступа к ключам шифрования пользователей, подозреваемых в организации теракта в метро Санкт-Петербурга весной 2017 года.

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