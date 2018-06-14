Вашингтон, 15 июня, 2018, 00:56 — ИА Регнум. Россия не может быть конкурентом США, но вредить им — способна, считает Майкл Хайден, бывший директор ЦРУ и АНБ, автор новой книги «Удар по разведке». Наиболее примечательные положения книги обсуждает автор ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Gage Skidmore Майкл Хайден

По мнению спецслужбиста, Россия искусно использует внутренний кризис Штатов для расшатывания их же системы, причем он считает, что это только симптом главной проблемы, в то время как самое большое зло — отход от рационализма в анализе и в принятии решений. Хайден полагает, что американцы отдаляются от рационального фактологического подхода и более склонны к реакции, основанной на интуиции и принципе «свой-чужой». Это же свойственно Дональду Трампу и его администрации. Трамп, и в этом состоит серьезная претензия к нему Хайдена, ослушивался рекомендаций разведсообщества в части расторжения сделки с Ираном, переноса посольства в Иерусалим и жесткой позиции по отношению к главным партнерам в вопросе торговли.

В целом же Хайден полагает, что система понимания аналитики претерпевает глубинный кризис, и для описания этого процесса использует метафору трехслойного пирога, в котором базовый слой — страдающее склонностью к иррационализму американское общество, посередине — Трамп, ведомый иными, нежели предшественники, принципами, и сверху — вредоносное российское вмешательство.

Писал ли Хайден свою книгу искренне или пропаганды ради, остается вопросом, — главное, пропагандистской цели его книга послужит. Это подтверждает и тот факт, что среди СМИ, обсуждавших это издание с автором, не было консервативных. В сущности, имеет место попытка изобразить крупную часть американских граждан и самого президента страны людьми с предубеждениями и далекими от рационализма.

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