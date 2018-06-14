Барнаул, 14 июня, 2018, 12:13 — ИА Регнум. В сентябре 2019 года жители Алтайского края вновь примут участие в масштабной избирательной кампании. Досрочные выборы губернатора пришлось назначить после того, как Александр Карлин ушёл в добровольную отставку, хотя его полномочия должны были закончиться только в 2019 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Период выдвижения кандидатов на пост губернатора Алтайского края только начался, но новый врио главы региона Виктор Томенко уже определился, что на выборы он пойдёт через праймериз «Единой России».

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Что касается кандидатов от других политсил, то некоторые политологи отмечают, что шансов за такой короткий срок противопоставить назначенцу Владимира Путина сколько-нибудь значимую кандидатуру, крайне мало. Но будет весьма интересно, сколько голосов в итоге получит кандидат от КПРФ, поскольку на президентских выборах процент голосов, отданных за Грудинина в Алтайском крае был один из самых высоких в России (23,67%).

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И все-же не исключено, что оппозиция тоже попытается привлечь к участию в алтайской губернаторской кампании некую тёмную лошадку и её компетенции хватит для того, чтобы растянуть выборы на два тура. Сюрпризы, вероятно, возможные до конца июня.

Напомним, в соответствии с Кодексом Алтайского края о выборах, референдуме, кандидатом в губернаторы может быть обладающий пассивным избирательным правом гражданин РФ, достигший возраста 30 лет. Правом на выдвижение кандидата обладают только избирательные объединения — политические партии, имеющие в соответствии с федеральными законами право участвовать в выборах, а также их региональные отделения, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Алтайского края.

«На выборах губернатора Алтайского края избирательное объединение вправе выдвинуть только одного кандидата. В поддержку выдвижения кандидатов собираются подписи депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Алтайского края. Сбор подписей должен быть завершен не позднее чем за 42 дня до дня голосования.

В числе лиц, поддержавших кандидата, должны быть 10 процентов депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов Алтайского края. Кандидат должен быть поддержан не менее чем в трех четвертях муниципальных районов и городских округов региона», — пояснили в избиркоме Алтайского края.

Врио губернатора Виктору Томенко, которого 30 мая 2018 года назначил своим указом российский президент Владимир Путин, 47 лет. Он родился в Норильске, окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в цветной металлургии». Большую часть карьеры работал в структурах «Норильского никеля», где дослужился до главы одного из филиалов компании (2004 год). На госслужбу перешёл в марте 2010 года. В 2017 году окончил несколько курсов подготовки и переподготовки, которые для кадрового губернаторского резерва проводит РАНХиГС.

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По данным системы ГАС «Выборы» на 1 января 2018 года, в Алтайском крае было зарегистрировано 1 860 508 избирателей. Избранным будет считаться зарегистрированный кандидат, набравший более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.