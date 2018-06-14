Москва, 14 июня, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Министерство экономического развития РФ раскритиковало законопроект о запрете продажи сигарет ниже максимальной розничной цены (МРЦ), сообщает 14 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на проект отзыва ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сигареты

По данным издания, соответствующий законопроект был внесен в апреле в Государственную думу группой депутатов во главе с Сергеем Катасоновым (ЛДПР), которые отмечали, что в настоящее время законодательство допускает реализовывать пачку сигарет на 25% меньше от МРЦ. Авторы законопроекта предлагали запретить с 1 января 2019 года продажу сигарет стоимостью ниже МРЦ.

Однако в Минэкономразвития отметили, что запрет может повлиять на рост «теневого» табачного рынка, что, в свою очередь, приведет к снижению поступлений в бюджет. Кроме того, считают в ведомстве, такой подход является «способом ведения предпринимательской деятельности».

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