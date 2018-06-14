Магадан, 14 июня, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Магаданской области Сергей Носов прокомментировал региональным СМИ свою ставшую знаменитой фразу «Мухоморов отвар, что ли, пьёте?», адресованную членам правительства региона. Он считает допустимым выражаться «своими словами» в рабочей обстановке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Иванович Шишкин. Мухоморы. 1879

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При этом Сергей Носов попросил редакторов региональных изданий не путать официальные мероприятия, пресс-релизы и живое общение на совещаниях, производственных объектах, пишет ИА «Весьма».

"СМИ могут выхватить фразу эффектную и сделать на этом акцент. Я понимаю, что так интереснее, но это мешает работе, сдерживает её, — пояснил Сергей Носов. — Мы должны говорить о проблемах и реагировать на замечания».

Встречей с врио главы региона журналисты остались довольны, удивившись тому, что с Сергеем Носовым можно говорить просто и слышать в ответ не набор дежурных фраз, а честные ответы на поставленные вопросы доступным и ясным языком.

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Редакторам СМИ Носов также обещал, что сделает для Магаданской области всё, что может.

«Это включает и то, что я обещал президенту России Владимиру Путину накануне своего назначения. Я не сторонник так называемого эффективного менеджмента, когда человек приезжает и говорит, что за три-четыре месяца во всём разобрался. Это не то. И профессионалы, и знающие люди это понимают. Проблемы есть. Но не надо гнаться за сенсацией, надо понимать, что работа идёт», — сказал врио губернатора Колымы.

Как сообщало ИА REGNUM, на первом совещании с правительством Магаданской области Сергей Носов был недоволен работой его представителей.

«Что-то молчат колокола нашего собора. Вы не били в колокола. Я ни разу не слышал, чтобы они гудели в набат», «Я вам задание давал два дня назад! Я не буду дальше продолжать, но я восхищен. У вас чувство страха отсутствует полностью. Мухоморов, что ли, пьёте отвар? Чувство страха — как у викингов», — обращался к чиновникам Сергей Носов.

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«Это что же за фокусы с бюджетом? Который бездефицитный. Вы для чего проблему замазывали? Ищите где хотите. Как бюджет принимали, так деньги и находите! Как будем лечить, обеспечивать лекарствами жителей Магаданской области? Вы не предусмотрели лечение в наших больницах? Или чем тогда лечить будем? Народными средствами? Давайте заготавливать, пока лето. Нам что, сказать людям, чтобы побеги собирали?» — был шокирован ситуацией врио главы Колымы.

Напомним, Сергей Носов возглавил Магаданскую область с приставкой «врио» 28 мая. Он был назначен указом президента на место губернатора Владимира Печёного. До назначения Сергей носов был мэром Нижнего Тагила, и горожане не хотели отпускать его на Колыму.