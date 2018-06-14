Зюганов рекомендует посмотреть сериал Говорухина
Москва, 14 июня, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Со смертью режиссёра Станислава Говорухина страна потеряла одного из самых ярких своих граждан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом журналистам заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
«Ушёл из жизни Станислав Говорухин, талантливый режиссёр, очень яркий, великолепный актёр, интересный, умный и знающий политик. Считаю, что страна потеряла одного из ярких своих граждан, исключительно жаль, когда уходят знаменитые и очень влиятельные, крайне нужные всем нам в это суровое время люди», — отметил Зюганов.
По его словам, будущему поколению для того, чтобы знать» великую советскую эпоху» необходимо посмотреть три сериала — «Вечный зов»,» Семнадцать мгновений весны» и как раз работу Говорухина — «Место встречи изменить нельзя». При этом, отметил Зюганов, Говорухин проявил себя не только как режиссёр, но и как мудрый и небезразличный к происходящему вокруг политик.