Москва, 14 июня, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Со смертью режиссёра Станислава Говорухина страна потеряла одного из самых ярких своих граждан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом журналистам заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР Владимир Высоцкий в роли Глеба Жеглова

«Ушёл из жизни Станислав Говорухин, талантливый режиссёр, очень яркий, великолепный актёр, интересный, умный и знающий политик. Считаю, что страна потеряла одного из ярких своих граждан, исключительно жаль, когда уходят знаменитые и очень влиятельные, крайне нужные всем нам в это суровое время люди», — отметил Зюганов.

По его словам, будущему поколению для того, чтобы знать» великую советскую эпоху» необходимо посмотреть три сериала — «Вечный зов»,» Семнадцать мгновений весны» и как раз работу Говорухина — «Место встречи изменить нельзя». При этом, отметил Зюганов, Говорухин проявил себя не только как режиссёр, но и как мудрый и небезразличный к происходящему вокруг политик.