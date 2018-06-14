Донецк, 14 июня, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Украина семь раз обстреляла Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 13 июня, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Гюстав Курбе. Раненый. 1844-1845

Согласно сообщению, ВСУ применяли гранатометы, стрелковое оружие, минометы. Были обстреляны населенные пункты Зайцево, Спартак, Докучаевск, Коминтерново, Новоласпа. В результате обстрелов пострадал мирный житель 1992 года рождения в Александровке, он получил ранение правой лопатки и правого бедра. Помимо этого украинские силовики повредили в Коминтерново ЛЭП и одно здание.

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Напомним, ВСУ продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты в Донбассе, игнорируя режим прекращения огня. В результате страдает инфраструктура и гибнут мирные жители.