Ярославль, 14 июня, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Государственное предприятие Ярославской области «Ярдормост» кредитует футбольный клуб «Шинник» и аэропорт «Туношна». Об этом на заседании комитета по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству рассказал гендиректор ГП «Ярдормост» Ярослав Овчаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На начало года долг «Шинника» и «Туношны» перед «Ярдормостом» по договорам займа составлял 125,9 млн рублей, в мае «Туношна» получила еще один займ, размер которого Овчаров не уточнил. Директор предприятия не рассказал подробно, почему такие кредиты госпредприятие выдало клубу и аэропорту, однако в случае почследнего займа сослался на некое совещание по развитию авиаперевозок.

С финансово-экономической точки зрения предоставление займов аэропорту «Туношна» и «Шиннику» является выводом собственных средств с последующим их замещением кредитными средствами банков и перераспределением рисков на кредитные учреждения. Также считаю необходимым обратить внимание, что налоговым кодексом РФ определено, что по договорам займа или иным аналогичным договорам, срок действия которых приходится более чем на один налоговый период, доходы признаются полученными. Соответственно, мы не получаем процентов с «Шинника» и с «Туношны», а собственные средства или кредитные средства должны тратится, в том числе на налог на прибыль, — сказал на заседании комитета генеральный директор ГП «Ярдормост» Ярослав Овчаров.

Кредитуя ярославский футбол и авиаперевозки, «Ярдормост» испытывает нехватку собственных средств и вынужден сам занимать деньги в банках под коммерческие проценты. Общая сумма кредитов составила на конец 2017 года 532 млн рублей.