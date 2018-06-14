Вашингтон, 14 июня, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Из-за нежелания президента США Дональда Трампа заключать многосторонние торговые соглашения, наилучшим образом подходящие для экономики XXI века, Вашингтон может на многие десятилетия лишиться ключевого влияния на глобальных рынках, сообщает со ссылкой на ряд экспертов американское издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы не можем по-прежнему смотреть в заднее зеркало на производственный опыт для определения нашего курса», — отметил старший научный сотрудник Брукингского института Марк Муро на состоявшихся 13 июня дебатах «Глобализация и американский рабочий».

«Нам необходимо извлечь уроки из прошлого, пока мы входим в новую эпоху, суть которой будет заключаться в глобальных потоках и услугах», — добавил он.

Участники конференции критически отнеслись к стремлению Трампа изолировать США на фоне роста экономической силы Китая. Данная дискуссия заключала целую серию обсуждений относительно роли США в мире и была организована участниками внешнеполитической программы Брукингского института и Институтом Чарльза Коха совместно с Politico.

Так, по словам научного сотрудника аналитического центра Mercatus Center Кристин Макдэниэл, глава Белого дома должен работать совместно со странами, которые разделяют одни с США опасения относительно воровства интеллектуальной собственности и связанных с этим вопросов.

«Поведение Китая можно изменить с помощью работы с нашими придерживающимися тех же взглядов союзниками, которые так же недовольны КНР, как и мы», — подчеркнула Макдэниэл, которая работала экономистом в администрации Джорджа Буша — младшего и в министерстве финансов США.

Эксперты выражают опасения относительно того, что Трамп планирует развязать торговую войну, которая негативно скажется на гражданах США. Они не отрицают поддержку Трампа со стороны десятков миллионов граждан США, которые чувствуют себя оделенными. Тем не менее, отметил сотрудник Институту Катона Дэн Икенсон, подход главы Белого дома к разрешению проблем, в том числе выход из существующих соглашений и введение пошлин для союзников, будет иметь далеко идущие последствия для экономики США.

«Если верить, что торговля — это игра с нулевой суммой, если встать на точку зрения Трампа, можно действительно сказать, что он делает хорошую работу», — заявил Икенсон, подчеркнувший, что Трамп нарушает правила, не имея представления о том, чем их заменять.

Эксперты уверены, что, выйдя из таких соглашений, как Транстихоокеанское торговое партнерство, а также избегая таких организаций, как «Большая семерка», Трамп лишает Вашингтон возможности писать правила торговли, которые лягут в основу глобальной экономики.

Напомним, практически сразу после своей инаугурации президент Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском сотрудничестве, указав на то, что политика его администрации заключается в том, чтобы «представлять интересы американского народа, обеспечивая его процветание, в особенности процветание американских рабочих, в любых переговорах».

Трамп также ввел в марте нынешнего года ввозные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10%, которые в конце мая он расширил и для Мексики, Канады и ЕС. Торговая политика Трампа стала одним из камней преткновения на прошедшей в канадском Квебеке встрече «Большой семерки».