Москва, 14 июня, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram вряд ли изменит архитектуру сервиса, это сложно технически и невозможно с точки зрения позиции руководства Telegram, считает ведущий разработчик ИА REGNUM Николай Птицын.

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Изменение архитектуры сервиса Telegram потребует очень много усилий со стороны, именно со стороны разработчиков мессенджера. Не думаю, что они на это пойдут: они уже доказали, что не страшатся блокировок со стороны Роскомнадзора, что они способны работать практически при любых условиях.

И с их точки зрения смысла в переписывании архитектуры для соответствия российским законам нет. Естественно, с точки зрения российского законодательства это необходимо — спецслужбы РФ должны иметь доступ к перепискам в случае террористической угрозы, это правильно и нормально, речь идет о жизни людей.

Но я считаю, что тут необходимо не пытаться найти какое-то решение, заставляющее Telegram «прогнуться» под российское законодательство, а нужно искать компромисс. И не через суды, ругань, а через взаимовыгодное сотрудничество. Через те решения, которые будут легко создаваемые и легко применяемые для обеих сторон.

На данный момент Telegram является самым популярным мессенджером, в котором общаются люди. И он наиболее, на мой взгляд, удобен. Естественно, что он попадает под пристальное внимание наших спецслужб.

Но принимать какие-то бескомпромиссные решения, как это попытался сделать Роскомнадзор, — это очень грустная практика, на мой взгляд. Воевать плохо — войны и так хватает, например, информационной. Может быть, пора приходить к мирным соглашениям?

Ранее Московский городской суд признал мессенджер Telegram подлежащим блокировке на всей территории России. Ранее вынесенное судом первой инстанции решение адвокаты мессенджера оспорить не смогли.

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На апелляционном слушании представительница Роскомнадзора заявила, что регулятор предложил сотрудникам Telegram изменить архитектуру сервиса так, чтобы они все-таки смогли передать ключи шифрования и соблюсти закон.