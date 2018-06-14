Омск, 14 июня, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков примет участие в выборах главы региона как самовыдвиженец. Эту информации ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе правительства Омской области.

Оmskportal.ru Врио губернатора Омской области Александр Бурков

Уточняется, что заявление в избирательную комиссию Александр Бурков намерен подать уже сегодня, 14 июня.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 14 июня в ходе форума «Моя малая Родина» врио губернатора Омской области Александр Бурков объявил о том, что примет участие в выборах главы региона, которые состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Напомним, в октябре 2017 года с поста губернатора Омской области ушёл в отставку Виктор Назаров, руководивший регионом с 2012 года. Врио губернатора был назначен справоросс Александр Бурков. Кто станет конкурентом Буркова на предстоящих выборах, пока неясно.

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В областном избиркоме ранее напомнили о муниципальном фильтре. Кандидатам, выдвинутым политическими партиями, необходимо собрать не менее 214 подписей депутатов и глав муниципальных образований. Для самовыдвиженцев, помимо муниципального фильтра, необходимо заручиться поддержкой жителей региона и собрать около 8000 подписей избирателей.

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