Столичные ведомства продадут свои здания после переезда в «Москва-Сити»
Москва, 14 июня, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Освобождающиеся после переезда в «Москва-Сити» здания городских структур будут выставлены на продажу, сообщают 14 июня «Ведомости» со ссылкой на главу департамента столичного имущества Максима Гамана.
По его словам, всего планируется продать 51 объект общей площадью 79,8 тыс. квадратных метров, стартовая стоимость зданий достигает 15,74 млрд рублей. Однако по итогам торгов стартовые цены увеличатся на 10−15%, считает Гаман.
Отмечается, что переезд городских структур в «Москва-Сити» состоится до конца июня 2018 года, ранее столичные власти приобрели 51,06 тыс. квадратных метров в башне «Око» за 13,6 млрд рублей, на ремонт и мебель было потрачено еще 5,3 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве открылась самая высокая смотровая площадка в Европе. Со смотровой площадки комплекса «Башня Федерация» делового центра «Москва-Сити» через стёкла высотой шесть метров открывает панорамный вид на территорию столицы.
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