Москва, 14 июня, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Освобождающиеся после переезда в «Москва-Сити» здания городских структур будут выставлены на продажу, сообщают 14 июня «Ведомости» со ссылкой на главу департамента столичного имущества Максима Гамана.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Москва-Сити»

По его словам, всего планируется продать 51 объект общей площадью 79,8 тыс. квадратных метров, стартовая стоимость зданий достигает 15,74 млрд рублей. Однако по итогам торгов стартовые цены увеличатся на 10−15%, считает Гаман.

Отмечается, что переезд городских структур в «Москва-Сити» состоится до конца июня 2018 года, ранее столичные власти приобрели 51,06 тыс. квадратных метров в башне «Око» за 13,6 млрд рублей, на ремонт и мебель было потрачено еще 5,3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве открылась самая высокая смотровая площадка в Европе. Со смотровой площадки комплекса «Башня Федерация» делового центра «Москва-Сити» через стёкла высотой шесть метров открывает панорамный вид на территорию столицы.

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