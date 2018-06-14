Великий Новгород, 14 июня, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Для ремонта всех дорог в Новгородской области необходимо 17 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил 13 июня на заседании консультативного совета при губернаторе, который рассматривал инициативу граждан о ремонте автодороги Валдай-Демянск на участке Истошно-Демянск.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дорог

Стоимость ремонта этого участка предварительно оценена в сумму около 76 млн рублей. Дорогу отремонтируют в течение двух лет.

«Будет выполнен ямочный ремонт и замена верхнего слоя покрытия», — сообщил заместитель губернатора Новгородской области — заместитель председателя правительства региона Александр Дронов.

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Губернатор Новгородской области подчеркнул, что акцент в дорожных работах делается на приведении в порядок тех дорог, которые вошли в так называемую опорную сеть: это дороги, ведущие к районным центрам и крупным населённым пунктам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время 65% дорог в Новгородской области находятся в ненормативном состоянии, но ещё год назад плохих дорог было больше — 74%. В планах властей снизить этот показатель в 2018 году до 58%.