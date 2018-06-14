Самара, 14 июня, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Немецким болельщикам не нужно бояться ехать в Россию на чемпионат мира по футболу, заявил лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в интервью изданию Spiegel, 14 июня передаёт «Р-спорт».

putnik Юрий Шевчук

Шевчук заявил, что немцы неправы, если боятся ехать в Россию. По его словам, в Берлине, Париже или Лондоне есть намного более опасные уголки.

Напомним, чемпионат мира стартует 14 июня. Шевчук в этот день выступит со своим коллективом на открытии фан-зоны в Самаре.