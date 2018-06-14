Мэр Ярославля оставил город на своего нового зама
Ярославль, 14 июня, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Мэр Ярославля ушел в двухнедельный отпуск. Исполняющим обязанности градоначальника он назначил своего нового заместителя, недавно прибывшего из Красноярска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, 30 мая в мэрии Ярославля сообщили о том, что Алексей Аксютенко назначен заместителем мэра по вопросам взаимодействия с органами власти и информационной политики.
Прошло не так много времени, но именно на него Владимир Слепцов решил оставить город на время своего отпуска.
Как пояснил Алексей Аксютенко, в его задачи входит координация работы всех органов городской власти.
При этом от отметил, что традиционных пятничных общегородских совещаний в том формате, к которому привыкли жители, не будет: их все же должен вести мэр.
Отпуск Владимира Слепцова продлится до 27 июня.