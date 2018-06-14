Вашингтон, 14 июня, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Владельца магазина в Нью-Йорке Кийя Моргана, который присматривал за создателем комиксов про Человека-паука и Людей икс Стэном Ли, ограничили в контактах с пожилым художником. Такое решение, как передает агентство Reuters, принял суд в США.

Gaviin Nansoong Стэн Ли

Таким образом, поданный адвокатом художника иск был удовлетворен. В частности, Моргана обвинили в «чрезмерном влиянии» на Ли, которому из-за состояния здоровья необходим круглосуточный присмотр.

Стэн Ли — американский писатель, создатель множества персонажей комиксов. Ли, обладающий состоянием размером более $50 млн, часто сам снимался в фильмах, выпущенных по комиксам, в качестве камео.

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