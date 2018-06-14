Москва, 14 июня, 2018, 11:32 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram подлежит блокировке. Ранее вынесенное судом первой инстанции решение адвокаты мессенджера оспорить не смогли.

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Московский городской суд сегодня, 14 июня, признал его законным, оставив жалобу Telegram без удовлетворения. Решение суда, вынесенное 13 апреля Таганским судом Москвы, вступило в законную силу.

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Как сообщало ИА REGNUM, после отказа руководства Telegram предоставить ФСБ запрашиваемые ключи для дешифровки пользовательских сообщений Роскомнадзор через суд добился блокировки мессенджера. Решение принял Таганский суд Москвы 13 июня. Как пояснил основатель Telegram Павел Дуров, требования ФСБ не только нарушают конституционное право граждан РФ на тайну переписки, но и предоставить ключи физически невозможно.

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Добавим, что в настоящее время в суд подана ещё одна апелляционная жалоба Telegram. Адвокаты мессенджера оспаривают в Верховном суде законность приказа ФСБ России об установлении процедуры предоставления ключей для расшифровки переписки пользователей. Судебное заседание назначено на 9 июля.