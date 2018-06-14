Москва, 14 июня, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Станислав Говорухин был великим гражданином России, про него могут и книги написать, и фильмы снять. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом заявила депутат Госдумы Елена Драпеко («Справедливая Россия»).

Евгения Давыдова Станислав Говорухин

«Он был великий гражданин своей страны. Я думаю, что ещё много скажут слов о нем коллеги, могут и книги написать, и фильмы снять, но он достоин того, чтобы остаться в истории нашей замечательной страны», — сказала Драпеко.

Говорухин скончался после тяжелой болезни в санатории «Барвиха», сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.