Санкт-Петербург, 14 июня, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Владельцы арендного жилья в Санкт-Петербурге стремятся максимально заработать в дни чемпионата мира по футболу, который начинается сегодня, 14 июня, и продлится до середины июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург»

Как сообщили ИА REGNUM в сервисе бесплатных объявлений «Юла», стоимость аренды квартиры в Петербурге в эти дни достигла 25 тысяч рублей в сутки.

Именно за такую цену предлагается поселиться в двухкомнатной 64-метровой квартире на Богатырском проспекте. От места, где находится дом, до стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове можно добраться пешком примерно за полчаса через пешеходный Яхтенный мост.

В квартире есть вся необходимая домашняя и компьютерная техника, а также спальные места на шесть человек. За аренду на весь период проведения чемпионата автор объявления обещает скидку. Минимальный срок аренды — трое суток.

За 22 тысячи рублей в сутки можно арендовать 120-метровую трехкомнатную квартиру на улице 2-я Алексеевская. Однако добираться до стадиона отсюда придется на такси (порядка 20 минут) или на общественном транспорте.

За более «скромные» 20 тысяч рублей в сутки можно снять однокомнатную квартиру на Приморском проспекте. Отсюда до стадиона, где пройдут матчи чемпионата, всего 15 минут пешком.

Читайте также: Трубач дядя Миша сыграл гимн Марокко для болельщиков на Невском проспекте

Ранее власти Петербурга сообщили, что ожидают приезда не менее 400 тысяч гостей во время «мундиаля». В Петербург уже прибыло множество болельщиков из Ирана и Марокко, команды которых встретятся на Крестовском острове вечером 15 июня. Всего в городе на Неве пройдет семь матчей ЧМ-2018, включая один полуфинал и матч за третье место.

Читайте также: В Петербург приехали иранские болельщики и музыканты