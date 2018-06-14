Владимир, 14 июня, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Владимирской области приняла документы от первого кандидата в депутаты Законодательного собрания региона. Как 13 июня сообщила пресс-служба избиркома, первым документы подал самовыдвиженец Андрей Петров.

Цитата из х/ф «День выборов». Реж. Олег Фомин. 2007. Россия Кандидат

Самовыдвиженец планирует принимать участие в выборах депутата от одномандатного избирательного округа №18.

Кандидат проживает в Нижнем Новгороде, он временно не работает. Об этом говорится на сайте избиркома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов регионального Законодательного собрания пройдут 9 сентября. В этот день также состоятся выборы губернатора. Выдвижение кандидатов на последних выборах продлится до 29 июня.