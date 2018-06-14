Тбилиси, 14 июня, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Премьер-министром Грузии должен стать лидер правящей партии «Грузинская мечта», а сегодня таким лидером является Бидзина Иванишвили, заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на международной конференции «Европейский путь Грузии», которая открылась сегодня в Батуми.

Rory Challands Бидзина Иванишвили

Начав с общего обращения к участникам и гостям конференции, которым предстоит обсудить пути ускорения интеграции Грузии с ЕС, президент сразу же перешел к событиям 12 июня, когда заявление об отставке сделал уже бывший премьер-министр Георгий Квирикашвили.

Проводя параллель с темой конференции и избранным Грузией проевропейским путем развития, Георгий Маргвелашвили подчеркнул, что европейская политическая культура предусматривает открытость процессов и прозрачность принятия решений, что в грузинской действительности отсутствует.

«Процессы должны быть понятны и прозрачны для общества, и общество должно знать, почему так неожиданно уходят с должности премьер-министры, которые ранее считались успешными, что за всем этим стоит и по каким критериям и кто выбирает новых премьеров. Весь этот маскарад должен закончиться, и если мы говорим о европейском выборе Грузии, то в европейских странах премьер-министром становится лидер правящей партии. И в Грузии премьером должен стать Бидзина Иванишвили как председатель правящей партии, если мы говорим об ответственной политике и понятности процессов для общества», — подчеркнул президент Грузии.

Он сделал Иванишвили определенный комплимент и сообщил, что в бытность свою министром образования и науки Грузии достаточно плодотворно и успешно сотрудничал с премьером Иванишвили и работал под руководством Иванишвили.

«С Бидзиной Иванишвили я работал как министр, и это было очень хорошее, интересное и эффективное сотрудничество. Но весь этот маскарад, когда назначаются одни люди, а решения реально принимают другие, должен закончиться. Это вредит европейскому выбору Грузии и стабильности нашей страны», — пояснил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня вечером премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил об отставке. Свое решение он объяснил разногласиями, существовавшими между ним и правящей командой, а также разногласиями с Бидзиной Иванишвили как лидером партии по ряду фундаментальных вопросов. Между тем, ряд СМИ и оппозиционных политиков со ссылкой на свои источники в правящей партии сообщил, что на состоявшемся 11 июня заседании парламентского большинства и партактива «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили серьезно пожурил уже бывшего премьера, и высказанные в его адрес претензии и замечания и обусловили его отставку.