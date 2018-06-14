Новосибирск, 14 июня, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников пойдёт на выборы главы региона от партии «Единая Россия» — он победил в предварительном голосовании с последующим выдвижением. Тайное голосование проходило сегодня, 14 июня, на XXXIV региональной конференции «Единой России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Бюллетень

«Кворум имеется. Изготовлено было 206 бюллетеней для тайного голосования. Выдано 185 бюллетеней. При открытии в урне для тайного голосования оказалось 184 бюллетеня. Признано недействительными — ноль. Признано действительными — 184, погашено 22 бюллетеня. В результате подсчёта голосов по бюллетеням голоса распределились следующим образом: Болдырева Екатерина Валентиновна — десять, Герасев Алексей Дмитриевич — семь, Травников Андрей Александрович — 159, Ярманов Вячеслав Владимирович — 8. Решили признать тайное голосование состоявшимся. Представить протокол на утверждение 34 конференции новосибирского регионального отделения партии», — сказала, подводя итоги голосования председатель счётной комиссии Ольга Булюктова.

Протокол участниками конференции утверждён единогласно.

«Андрей Александрович, мы Вас поздравляем. Вы прошли непростой этап по включению в списки выдвижения Вас на конференции, тайное голосования, и мы убеждены, что за этот промежуток времени многие для себя сделали определённые выводы в отношении Вашей поддержки», — подытожил секретарь новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Ильенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня в Новосибирске прошла XXXIV региональная конференция партии «Единая Россия», на которой был определён кандидат на выборы губернатора Новосибирской области.

Выборы пройдут 9 сентября 2018 года. Назначены они были после того, как 6 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин отправил в отставку Владимира Городецкого.

Первым документы в избирательную комиссию региона в качестве кандидата на выборы подал Георгий Михайлов, он будет представлять партию «Народный альянс».

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