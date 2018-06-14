Москва, 14 июня, 2018, 11:22 — ИА Регнум. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Об этом сообщает Forbes в обновлённом рейтинге, опубликованном 14 июня.

Stefano Stabile Лионель Месси (уличное граффити)

Годовой доход Месси составил $111 млн, из которых $84 млн он получает в «Барселоне», а остальное приходится на доходы от рекламы.

Португалец Криштиану Роналду, который возглавлял рейтинг в 2017 году, опустился на вторую строчку, его доход составил $108 млн. Замкнул тройку бразилец Неймар с доходом в $90 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Forbes назвал «Манчестер Юнайтед» самым дорогим клубом мира.