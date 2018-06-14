Салехард, 14 июня, 2018, 14:25 — ИА Регнум. В Салехарде мамонт Митя встречает чемпионат мира по футболу, который стартует 14 июня 2018 года в России. Болельщики из столицы Ямала подарили мамонту шарф и мяч, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Пресс-служба администрации Салехарда Мамонт Митя в Салехарде

Скульптура мамонта Мити является достопримечательностью и одним из символов Салехарда. На нём сегодня 14-метровый шарф болельщика и он устремлён своими клыками только к победе. Оправдают ли российские футболисты его надежды — это другой вопрос. Болельщики Салехарда провели флэш-моб с лозунгом «Россия-вперёд!».

"Мы верим в нашу команду. Кто-то оптимистично, кто-то пессимистично, тем не менее, мы верим и всё!», — заявил глава Салехарда Иван Кононенко.

Наряжали мамонта Митю в футбольную атрибутику дружно и весело. Юные воспитанники салехардских спортшкол выпустили в небо шары цветов российского триколора.

Напомним, чемпионата мира по футболу пройдёт в 11 городах России. Спортивные баталии состоятся на 12 стадионах. Больше половины российских граждан готовится смотреть трансляции грандиозного спортивного события — это 67 млн человек, или 56% жителей России.