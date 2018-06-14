Киев, 14 июня, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Забастовку по всей Украине начал «Укрспирт», заявил глава объединенной организации профсоюза работников компании Виталий Сосницкий, сообщает 14 июня «112 Украина».

Цитата из х/ф «Мать». Реж. Всеволод Пудовкин. 1926. СССР Забастовщики

По его словам, компания начала протесты в Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Харьковской, Волынской и Тернопольской областях. Профсоюз также призвал присоединиться к протестам всех работников агропромышленного комплекса. Цель протестов — снятие со счетов «Укрспирта» ареста, который наложила ранее государственная фискальная служба Украины из-за неуплаты налогов.

Читайте также: Украинцев могут перевести на импортную водку

Напомним, ранее Сосницкий заявлял, что блокирование работы «Укрспирта» вынудит компанию оставить без работы около 5 тыс. человек, в том числе в сельской местности, а также оставит без 10 млрд гривен ($380 млн) госбюджет.