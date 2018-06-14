Москва, 14 июня, 2018, 11:15 — ИА Регнум. Граждане РФ считают наиболее близкими друзьями и союзниками России Белоруссию (49%), Китай (40%) и Казахстан (32%). Также в число главных союзников России входят Сирия (21%, Индия (19%), Армения, Куба, Узбекистан (по 11%) и Турция (9%). Таковы результаты опроса, проведённого «Левада-центром».

Виктор Иванов. Враг коварен — будь на-чеку! 1945

По мнению большинства граждан РФ, наибольшую угрозу для России представляют такие страны, как США (78%) и Украина (49%). Среди наиболее недружественно, враждебно настроенных по отношению к России стран граждане назвали: Великобританию (38%), Латвию (26%), Польшу (24%) и Литву (23%). Стоит отметить, что в 2018 году впервые Великобритания попала в тройку государств, наиболее враждебно настроенных к России.

К США относятся хорошо лишь 20% российских граждан. 69% опрошенных настроены негативно к этой стране. К странам Евросоюза хорошее отношение у 28% жителей России, 55% относят плохо к европейским странам.

Опрос проведен 24−30 мая 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению социолога «Левада-центра» Дениса Волкова, неприязненные настроения россиян стимулирует открытый конфликт между Россией и Западом, выраженный в санкциях и контрсанкциях.

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