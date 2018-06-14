Анкара, 14 июня, 2018, 11:14 — ИА Регнум. В Стамбуле откроется крупнейшая в Турции публичная библиотека, сообщает 14 июня Anadolu.

Джон Артур Ломакс. В библиотеке

«Мы прилагаем усилия, чтобы побудить наш народ читать книги», — подчеркнул президент Турции Реджеп Эрдоган.

Крупнейшая библиотека в Турции будет обладать фондом из 7 млн изданий. В ней будут располагаться читальные залы, выставочные экспозиции, кафе, кинотеатры и магазины. Посетители могут проводить в культурном учреждении долгие часы.