Ярославль, 14 июня, 2018, 11:10 — ИА Регнум. В Ярославской области местные власти начинают работы по благоустройству городских территорий в рамках проекта «Решаем вместе!». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель проектного офиса Евгений Чуркин. Конкрентные места благоустройства были определены в результате голосования 18 марта. После этого проект выпал из новостных лент СМИ.

Yarregion.ru Буклет «Решаем вместе»

Как пояснил Евгений Чуркин, это произошло потому, что велись работы, которые не видны жителям — доработка проектной документации, прохождение экспертизы, конкурсные процедуры.

В этом году мы завершили отбор проектов на месяц раньше, чтобы подстраховаться от непредвиденных обстоятельств, таких как, например, плохие погодные условия или задержки с поставками материалов и оборудования. Поэтому надеемся успеть завершить все проекты до наступления холодов. Проблем, связанных с поздними сроками завершения работ, не будет. С учетом опыта прошлого года сейчас завершается прохождение экспертизы проектно-сметной документации — на это также требовалось время. На целом ряде объектов работы уже ведутся, есть и такие, не крупные проекты, которые уже выполнены», — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин.

В целом по области работы по всем объектам, включенным в проект «Решаем вместе!» на 2018 год, должны быть завершены до 1 октября.