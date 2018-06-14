Махачкала, 14 июня, 2018, 11:03 — ИА Регнум. В Дагестане остаются в больницах восемь пострадавших в ДТП с участием маршрутки и КамАЗа. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания После аварии

Пятеро пассажиров микроавтобуса, получившие травмы во время аварии, были доставлены ночью из Карабудахкентской районной больницы в Махачкалу. Троих поместили в республиканскую клиническую больницу. Еще двоих направили в республиканский ортопедо-травматологический центр. В минздраве подтвердили, что состояние троих пострадавших расценивается как тяжелое, одного — как крайне тяжелое.

В Карабудахкентской ЦРБ остаются три человека в состоянии средней степени тяжести. Выписаны домой на амбулаторное лечение пять человек, в том числе трое детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП с участием маршрутной «Газели» и КамАза произошло вечером 13 июня на трассе Манас — Карабудахкент. В результате аварии, по уточненным данным, погибли два человека, еще 13 пострадали.