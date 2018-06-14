Рим, 14 июня, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Италия все еще ждет извинений от Франции, заявил по радио 14 июня вице-премьер Италии Луиджи ди Майо.

Цитата из х/ф «Сатисфакция». Реж. Анна Матисон. 2014. Россия Я требую извинений

«Мы ждем извинений, и если мы их получим, мы сможем начать новый путь. Еще есть время вернуться назад, извиниться и начать с нуля», — сказал ди Майо.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за скандала вокруг судна с мигрантами на борту, которое отказалась принимать Италия, намеченный на 15 июня визит премьер-министра Джузеппе Конте в Париж остается под вопросом.