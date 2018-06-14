Ярославская область, 14 июня, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Рост цен на топливо не позволяет поднять зарплату водителям государственного предприятия Ярославской области «Ярославское АТП». Об этом на заседании комитета по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству заявил генеральный директор предприятия Олег Бирюков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Руководитель предприятия, обслуживающего большинство регулярных автобусных маршрутов в регионе, отчитывался за работу в 2017 году. Депутаты задали вопрос о зарплате водителей «Ярославского АТП», которые пожаловались народным избранникам на низкую зарплату. По словам Олега Бирюкова, зарплата в 2017 году выросла на 4,2% при увеличения выручки на 9%. Средняя зарплата составляет 26 тыс рублей. Низкий темп роста зарплаты Олег Бирюков связал с нестабильностью цен на топливо.

Предприятие находится на хозрасчете. Если я им заплачу зарплату, на топливо у меня не будет, на запчасти не будет. Вы слышали, на сколько топливо поднялось? На 16,9%. Мы три раза переносили конкурсы. Мы техзадание даем по одной цене, пока оно находится на площадке, цена уже изменилась, никто не заявляется», — сказал директор ГП ЯО «Ярославское АТП» Олег Бирюков.

Одной из проблем стало субсидирование внутримуниципальных маршрутов властями муниципальных районов. Из-за перебоев с финансированием планируется оптимизировать ряд маршрутов, в частности, в Ростовском районе. Какие именно маршруты планируются сократить, директор АТП и представители департамента транспорта не сообщили.