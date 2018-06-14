Москва, 14 июня, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Сегодня в Государственной думе РФ выступил депутат нижней палаты парламента Александр Ющенко (КПРФ). Он затронул тему отношений России и Абхазии и, в частности, сказал:

Абхазия

«Сегодня стартует событие, которое весь мир с нетерпением ждал. Чемпионат мира по футболу — это не только грандиозный спортивный форум, но и событие, которое непосредственно интегрировано в политический процесс… Именно отсюда истоки истерических и провокационных криков и нежелания представителей элиты некоторых стран приезжать на этот праздник футбола.

Как только мы стали говорить о своих интересах в зарубежье — к нашим границам стали выдвигать пусковые установки американской противоракетной обороны, наши границы опутали сети натовских баз, и учения вблизи наших границ проходят регулярно.

КПРФ считает, что президент и новое правительство России должны проводить более активную внешнюю политику в зонах наших традиционных жизненных интересов, используя широкие возможности мягкой силы. Мы не призываем бряцать оружием и кого-то пугать. За нас это делают соседи, особенно Прибалтика, Украина и Польша, причем не особенно задумываясь над обоснованностью своих обвинений…

На России лежит историческая ответственность за наших соотечественников на территории бывших союзных республик. Мы считаем, что сотрудничество с народными республиками Юго-Востока Украины должно идти открыто и максимально интенсивно. Нужно снимать все торгово-экономические барьеры, включать их предприятия в российскую цепочку кооперации. То же самое относится и к признанным Российской Федерацией государств Абхазии и Южной Осетии.

В августе отмечается десять лет с момента признания этих республик. Абхазский и осетинский народ безмерно благодарен России за это политическое решение.

Отдельно хотел заострить внимание на проблемах Абхазии. 25 лет назад Абхазия победила в войне, но ей ещё предстояло пройти через годы унижения экономической блокады 90-х годов, когда через КПП на реке Псоу был запрещён переход лицам мужского пола на территорию России и стоял запрет на любое экономическое взаимодействие. Стране был нанесён ущерб, исчисляемый десятками миллиардов долларов. Была разрушена практически вся инфраструктура страны. Ни одного предприятия, способного вести производство, в послевоенной Абхазии уже не было.

В 2000-х ситуация начала меняться. А 2008 году после известных событий Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Россия и до сих пор оказывает помощь для восстановления и развития этих республик.

Потрачены внушительные средства, однако эффективность этой помощи очень низкая. Вследствие чего называть Абхазию экономически успешно развивающимся государством, увы, нельзя. Состояние, в котором пребывает сегодня республика, недостойно ее граждан, подавляющее большинство которых являются гражданами России.

Мы обеспечиваем безопасность этих республик. Наши пограничники совместно со своими абхазскими коллегами контролируют границу Абхазии с Грузией, полностью под контролем наших пограничников морская акватория, небо и горы. Тогда возникает вопрос: зачем и границу по реке Псоу держать под таким усиленным паспортным режимом, что люди, в основном наши с вами граждане, часами стоят в очередях, преодолевая искусственно созданные преграды. Для примера???

Нам скажут, что в Абхазии полно оружия. Но поставьте условия руководству республики, и они сами устранят эту проблему, ибо они сами заинтересованы в решении этого вопроса .

С 2014 года действует Договор между Россией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве. Среди прочего он предусматривает формирование, цитирую, «общего социального и экономического пространства»… Прошло четыре года, где оно?

На мой взгляд, пора переходить на более упрощенный формат прохождения приграничных формальностей. Живой и действенный пример — Белоруссия.

При экономическом благоприятствовании, инвестициях, снятии таможенных и пограничных барьеров Абхазия может за короткий срок стать прекрасным местом отдыха, страной с развитым малым и средним бизнесом и высоким уровнем жизни. Для всего этого нужны значительные взаимовыгодные инвестиции и экономическое благоприятствование. Как известно, абхазская экономика состоит из трёх составляющих: туризм, сельское хозяйство и экспорт сырья.

Почему Абхазия не может поставлять на Российский рынок свои инертные материалы, как это было при строительстве олимпийских объектов в Сочи? А потому что в 2015 году правительством Рф были введены ограничительные меры, через дополнительное лицензирование. Да, мы должны защищать свои рынки от внешних экспортеров. Но почему наш стратегический партнёр Абхазия попал в это постановление, которое продлевается каждый год.

А ведь для Абхазии это единственная возможность проводить берегоукрепительные и руслорегулирующие работы для обеспечения экологической безопасности.

И при этом выясняется, что при строительстве в Крыму не хватает качественных инертных материалов. А самая удобная логистика как раз из Абхазии. Мы считаем, необходимо исключить Абхазию из данного постановления. Кстати, премьер Д. А. Медведев, на встрече с нашей фракции обещал принять такое решение.

Почему у нас на прилавках не абхазские мандарины, орехи, киви и другие овощи и фрукты, а турецкие и китайские? Количество сельхозпродукции, которое Абхазия может поставить на российский рынок, никоим образом не отразится на российских производителях, но даст мощный импульс развитию сельского хозяйства Абхазии.

Если мы думаем, что Абхазия и ее народ к нам пришиты навечно, то мы ошибаемся. Вспомните плакаты «Братья навек», посвященные Переяславской Раде и Богдану Хмельницкому… Тридцати лет не прошло с распада СССР, а братья-славяне уже убивают друг друга.

Кавказ — исторически важный геополитический узел. Недаром США, Турция и другие рассматривают эти территории как зону своих геополитических интересов.

К сожалению, уже давно Грузия идёт в фарватере американской политики, и это наследие преступной ельцинской поры мы не сможем преодолеть в ближайшее время. Грузия на американские деньги старается купить расположение абхазского народа. В этом году Грузия приступила к реализации масштабной программы «Шаг к лучшему будущему», в которой прописаны инициативы социальной привязки абхазских граждан к Грузии через медицину, образование и культуру, бизнес и упрощенные экономические взаимоотношения. Это очень логичный документ. И остаётся удивляться, почему мы не выступили с подобной инициативой за прошедшие десять лет.

Исторически Чёрное море было ареной противостояния между Западом и Востоком. После воссоединения материковой России со своей неотъемлемой частью Крымом Черноморское побережье приобретает важнейший геополитический аспект для России. И Абхазия в этом аспекте является очень важным стратегическим звеном.

Мы полагаем, что нам пора изменить формат взаимоотношений с Абхазией и перейти из статуса гаранта внешней безопасности республики, оказывающего финансовую и социально-экономическую помощь, в формат активного партнера и изменения сотрудничества в сторону реального экономического и политического взаимодействия. Только такие отношения будут отвечать современным вызовам и укреплять наши взаимоотношения.

Мы надеемся, что новое правительство России, администрация президента обязаны понимать важность работы в ближнем зарубежье. Считаем необходимым совершить перезагрузку добрых и близких отношений, устранить все искусственные и надуманные препятствия для полноценного развития. Для всего этого нужна лишь политическая воля руководства страны».