Серпухов, Московская область, 14 июня, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Несколько силовиков, которые проводили обыски в коттедже главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, проникли в дом через окна нижнего этажа. Об этом рассказала супруга главы Серпуховского района Юлия Шестун в интервью РБК.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР Обыск

«Они (силовики) не предъявляли удостоверение, стали молча расходиться по дому», — утверждает Шестун.

По ее словам, в том, что в мероприятиях участвуют оперативники ФСБ, она поняла из разговоров силовиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июня сотрудники спецслужб провели обыски в доме главы администрации Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Чуть позже сам чиновник был доставлен в СКР.

Известно, что в отношении Шестуна возбуждено дело о превышении должностных полномочий по эпизоду пятилетней давности.

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