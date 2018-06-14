Великий Новгород, 14 июня, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Детский сад в новом микрорайоне «Ивушки» на севере Торговой стороны Великого Новгорода планируется начать строить в 2018 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, об этом 13 июня на заседании консультативного совета при губернаторе заявил мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев.

Макс Либерман. Детский сад в Амстердаме. 1880

«В микрорайоне «Ивушки» больше всего детей, которые должны пойти в дошкольные учреждения. Мы рассчитываем в этом году начать здесь начать строительство детского сада. В 2019 и 2020 году детсады должны появиться в Северном и Псковском микрорайонах», — сообщил Юрий Бобрышев.

По его словам, проект детского сада уже есть — он разработан в Ростовской области. До сентября 2018 года будет сделана привязка проекта к местности.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин согласился, что Великому Новгороде действительно необходимы три новых детских сада.

«С учётом федеральной поддержки и собственных ресурсов будем строить их в течение ближайших трёх лет», — отметил глава региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чиновники ранее планировали построить три новых детских сада в Великом Новгороде до 2024 года. 12 мая в Северном микрорайоне города, в котором проживает более 25 тыс. человек, прошёл митинг в поддержку строительства нового детского сада. При этом городские власти отмечали, что готовы участвовать в реализации трёх проектов по строительству детских садов, но учитывая возможности бюджета города, так как федеральной программой предусмотрено софинансирование из местных бюджетов. По данным комитета по образованию администрации Великого Новгорода, наибольший дефицит мест для детей до двух лет зафиксирован на Торговой стороне, в Псковском и Северном микрорайонах. Что касается мест в детских садах для детей в возрасте от трёх до семи лет, эту задачу власти Великого Новгорода считают выполненной на 100%. За счёт возврата в систему образования зданий детских садов в 2008—2017 годах в городе было создано 3211 мест для дошкольников.

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