Рязань, 14 июня, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Рязанская прокуратура отозвала иск о приостановке работы торгового центра «Малина», в котором ранее были найдены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба Советского районного суда Рязани. Причиной отзыва заявления стало добровольное устранение недочетов.

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«Производство по делу по иску прокурора Советского района г. Рязани к ООО «Собор», ООО «УК «Малина» о запрете осуществления деятельности по эксплуатации здания до момента устранения нарушений требований пожарной безопасности, о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности было прекращено», — говорится в сообщении пресс-службы.

В суде также отмечают, что обжаловать это решение могут жители города. Частная жалоба может быть подана в течение 15 дней.

Как сообщил 14 июня портал «МедиаРязань», прокуратура также отозвала иск о приостановке работы торгового центра «Рязанский». На заседании 14 июня представители ТРЦ заявили, что выполнили все требования, в частности, сделали второй выход из батутного центра. Этот факт подтвердили в МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовые проверки торговых центров в России начались после трагедии в Кемерово, где в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» погибло 60 человек. В Рязанской области проверка пришла в 300 зданий. Всего было найдено более 700 нарушений. В мае прокуратура сообщала, что в судах находятся 11 исков о приостановке деятельности торговых центров до устранения нарушений.