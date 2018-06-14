Киев, 14 июня, 2018, 10:50 — ИА Регнум. В министерстве экономического развития и торговли Украины предлагают повысить цены на алкогольные напитки, сообщает 14 июня «112 Украина».

Алексей Гранковский. В лавке

Согласно сообщению, ведомство предложило повысить цены на водку и ликеро-водочные изделия на 12,4−19,6%, на виски, ром, джин — на 12%, на коньяк — на 6,6−9,5%, на вина — на 4,5−13,5%. Причиной повышения цен называется подорожание комплектующих для производства алкогольных напитков. Соответственно, что цены соответствовали затратам на производство, нужно увеличить стоимость напитков.

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Напомним, ранее правительство Украины уже повышало цены на алкоголь. В августе 2017 года водка и ликеро-водочные изделия подорожали на 14−19,41%, а минимальная розничная цена 100% спирта за 1 л составляет почти 400 гривен ($15,3).