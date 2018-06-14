Омск, 14 июня, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Александр Бурков, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области с октября 2017 года, заявил о том, что примет участие в выборах главы региона 9 сентября 2018 года. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе областного правительства.

Оmskportal.ru Врио губернатора Омской области Александр Бурков

Заявление о намерении участвовать в выборах Бурков сделал на форуме «Моя малая Родина» 14 июня.

Местные массмедиа уточняют, что об участии в выборах Буркова на форуме напрямую спросил председатель областного Законодательного собрания Владимир Варнавский.

«Для себя я выбор сделал ещё 9 октября, когда дал президенту согласие на назначение меня временно исполняющим обязанности главы региона», — цитирует ответ Буркова «Омскрегион».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы губернатора Омской области состоятся 9 сентября 2018 года, в единый день голосования. Бурков стал врио главы региона в октябре 2017 года, сменив на этом посту Виктора Назарова, ушедшего в отставку.

При этом избирательная кампания по выборам губернатора в Омской области стартовала ещё 7 июня, но пока никто из потенциальных кандидатов на эту должность в избиркоме так и не появился.

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