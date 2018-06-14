Казань, 14 июня, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июня, в столице Татарии должно завершиться создание граффити знаменитого советского футболиста, капитана сборной СССР по футболу Игоря Нетто. Об этом сообщила 13 июня пресс-служба казанской мэрии.

Lindeboom, Henk / Anefo Игорь Нетто (слева) со Львом Яшиным

«В Казани появятся новые граффити, или точнее — паблик-арты. Уже к завтрашнему дню на здании по ул. Сибгата Хакима, 58 будет завершен портрет советского футболиста и тренера Игоря Нетто», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что закончить работу художники планируют к началу чемпионата мира по футболу — если позволят погодные условия.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня возле офиса украинского телеканала «Интер» прошла акция протеста украинских националистов. По сведениям украинских СМИ, радикалы требовали от руководства телеканала отказаться транслировать матчи чемпионата мира по футболу — 2018.

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