Астана, 14 июня, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Казахстанский боксёр Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес проведут бой 15 сентября. Об этом сообщил менеджер мексиканского боксёра Оскар де ла Хойя на своей странице в Twitter.

Цитата из х/ф «Бой с с тенью». Реж. Алексей Сидоров. 2005. Россия Бой в разгаре

Подробную информацию о том, где пройдёт поединок, опубликуют позднее.

Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом прошёл 16 сентября 2017 года и завершился ничьей. В марте должен был состояться бой-реванш, однако он был отменён из-за положительной допинг-пробы Альвареса.

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На данный момент мексиканский боксёр отбывает дисквалификацию, но в сентябре сможет вернуться на ринг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Геннадий Головкин, являющийся чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBO, был лишён титула по версии IBF.