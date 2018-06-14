Москва, 14 июня, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за введение в России наказание для СМИ за оскорбление институтов власти, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

Фасции на столбах ограды Александровского сада. Москва. Кремль

«Оскорбляя руководство страны, мы оскорбляем народ», — отметил депутат Госдумы Жириновский.

«У нас есть статья 319 — «Оскорбление представителя власти», она самая слабенькая из тех которые есть. Это наносит огромный вред», — считает парламентарий.

При этом Жириновский не намерен запрещать ругать власти частным образом, например, на кухнях.

«В личном плане — в бане — пожалуйста, люди могут говорить, анекдоты рассказывать, но в целом институт власти должен быть под охраной. Сегодня распоясались журналисты, в основном «Эха Москвы», — указал он, назвав поименно конкретных журналистов, выходящих в эфир радиостанции.