Каракас, 14 июня, 2018, 10:48 — ИА Регнум. 13 июня Верховный суд Венесуэлы отклонил жалобу, поданную оппозиционным кандидатом в президенты Анри Фальконом против переизбрания Николаса Мадуро на высший пост страны. Об этом пишет газета Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венесуэла

На своей официальной странице в Twitter суд написал, что счел иск Анри Фалькона неприемлемым, не раскрывая подробностей. Анри Фалькон обратился в суд 30 мая, требуя отменить итоги президентских выборов и провести повторное голосование. Его главный аргумент состоял в том, что Николас Мадуро во время предвыборной компании обещал денежные вознаграждения всем обладателям электронной социальной карты, принявшим участие в голосовании.

После заявления Верховного суда Анри Фалькон пообещал обратиться в международные инстанции, чтобы доказать нелегитимность правительства Мадуро.